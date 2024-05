Bonn (www.anleihencheck.de) - Das britische BIP ist im März um 0,4 Prozent gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Der Februarwert sei von 0,1 auf 0,2 nach oben revidiert worden. In Q1 dürfte das Wachstum somit robuste 0,6 Prozent betragen haben.Der PMI der Dienstleistungen sei im April mit 55 Punkten den fünften Monat in Folge im expansiven Bereich geblieben, der Industrie-PMI sei auf 49,1 Zähler und damit nach einem Monat über der Expansionsschwelle zurück in den kontraktiven Bereich gesunken. ...

