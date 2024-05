Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche verzeichneten die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland einen Anstieg, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Derzeit würden sich die Renditen der T-Notes auf 4,42% (+ 8 Basispunkte) und die der Bunds auf 2,53% (+ 13 Basispunkte) belaufen. Vor allem heute Morgen habe es zwei spannende Datenpunkte aus Europa gegeben, die die Märkte erneut durchgeschüttelt hätten. Zum einen seien die HCOB Flash PMIs für die Eurozone, Deutschland und Frankreich für den Monat Mai veröffentlicht worden, zum anderen seien Daten zur Lohnentwicklung im ersten Quartal in der Eurozone vorgelegt worden. Die HCOB Flash PMIs seien erneut besser als erwartet ausgefallen, während die Lohnentwicklung aufgrund bereits vorher vorliegender Daten wie erwartet ausgefallen sei. ...

