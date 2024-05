Ein Blick auf den Chart verrät Bände: Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) taumelt dem Abgrund entgegen. Am Donnerstag gab es mit -7,55% auf 172,21 US$ die nächste Rutsche, womit das Papier den Dow Jones in die Tiefe riss. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertverlust auf -31,66%. Was hat jetzt schon wieder die Investoren vergrault? Und wo könnte die Boeing-Aktie einen Boden finden? Finanzchef mit Grusel-Ansage Immer wenn man meint, es geht nicht mehr, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...