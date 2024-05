CTS Eventim (CTS) verzeichnete in Q1 2024 eine starke Geschäftsdynamik. Der Umsatz wuchs um 12% im Jahresvergleich und das bereinigte EBITDA stieg um 36% im Jahresvergleich, gestützt durch wachsende Ticketverkäufe (+26% im Jahresvergleich auf 22,7 Mio.). Auch das Segment Live-Entertainment verzeichnete ein ordentliches Umsatzwachstum. Das Management ist optimistisch, was das Nachfrageumfeld angeht, und rechnet für 2024 mit einem moderaten Anstieg des Umsatzes und des bereinigten EBITDA im Jahresvergleich. Die Q1-Zahlen und der ermutigende Ausblick unterstreichen die überlegene Marktposition von CTS im Ticketing-Markt. Darüber hinaus dürften vielversprechende Partnerschaften, darunter die mit AXS, um Ticketing-Dienstleistungen für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles anzubieten, und der kürzlich unterbreitete Vorschlag zur Übernahme von Vivendis Festival- und internationalem Ticketing-Geschäft - See Tickets (137 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2023) - für weiteren Auftrieb sorgen. Der Aktienkurs von CTS ist im Jahresvergleich um 37% gestiegen und die Bewertungen erscheinen fair. mwb research passt die Schätzungen an die jüngsten Entwicklungen an und bestätigt das Rating HOLD für CTS bei einem revidierten Kursziel von EUR 83,00 (alt: EUR 76,00). Die Klage des US-Justizministeriums gegen Live Nation könnte die Besorgnis über die Marktmacht von CTS Eventim und eine mögliche regulatorische Gegenreaktion neu entfachen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





