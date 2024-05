Die neueste Künstliche Intelligenz (KI)-Technologie von Alphabet Inc., bekannt für ihre Suchmaschine, ist direkt nach der Einführung in die Kritik geraten. Nutzer berichteten von mehreren Fällen, in denen die Suchergebnisse falsche oder gefährliche Informationen anzeigen. So behauptete das System fälschlicherweise, der frühere Präsident der USA sei Muslime, und gab Ratschläge, täglich einen Stein zu essen oder Klebstoff auf Pizza zu verwenden. Diese Antworten basierten scheinbar auf Informationen von Satireseiten oder missverstandenen verlässlichen Quellen. Trotz der Vorfälle betonte das Unternehmen, dass diese Ausschläge unüblich sind und die Mehrheit der KI-generierten Inhalte vertrauenswürdig sei. Neben diesem Misserfolg hat das Unternehmen kürzlich eine Partnerschaft mit einem [...]

