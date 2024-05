Die Hugo-Boss-Aktie ist in diesem Jahr in Sachen Performance - minus 41 Prozent seit Anfang des Jahres - kein Mode-Highlight. Zuletzt gab es zwar besser als gedacht ausgefallene Q1-Zahlen. Doch im wichtigen Zukunftsmarkt China scheint es schwierig zu sein (DER AKTIONÄR berichtete). Auch die jüngste Partnerschaft mit David Beckham hat den MDAX-Wert nicht angeschoben. Das Aufwärtspotenzial scheint also begrenzt zu sein. Was tun?

