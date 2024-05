Der mit dem Autokonzern Stellantis verknüpfte Schnelllade-Anbieter Atlante hat eine Ausschreibung des italienischen Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia (ASPI) für den Bau und Betrieb von über 90 HPC-Ladepunkten gewonnen. Die Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung werden an acht Raststätten entlang der von ASPI verwalteten Autobahnen errichtet. Die Ladestationen sollen nach Angaben von Atlante an Raststätten in der Lombardei, Venetien, Toskana, ...

