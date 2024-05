Borussia Dortmund fiebert aktuell weiter dem wichtigsten Spiel der vergangenen Jahre entgegen, dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid in Wembley. Unterdessen werkelt der Bundesligist aber schon eifrig am Kader für die kommende Saison und stellt auch auf anderen Ebenen die Weichen für die Zukunft. So soll nun der frühere Bundesliga-Profi Thomas Broich neuer Chef des Nachwuchsleistungszentrums von Borussia Dortmund werden. Der 43 Jahre alte bisherige Methodik-Leiter des Fußball-Zweitligisten ...

