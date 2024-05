NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 5,10 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Inigo Vega passte seine Schätzungen am Freitag an die Berichtssaison der Branche an. Im Schnitt hebt er seine Ergebnisprognosen für spanische Banken für 2024 um ein Prozent und für 2025 um sechs Prozent an. Hauptverantwortlich dafür ist die starke Ertragsdynamik im Heimatmarkt./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2024 / 05:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2024 / 05:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

