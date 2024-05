Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.



Wir führen momentan 31 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt aktuell bei rund 42%. Heute heben wir zwei Ziele und drei Stops an. Außerdem nehmen wir an zwei Empfehlungen Änderungen vor und reichen eine erneuerte Einschätzung nach. Betroffen sind TECHNOTRANS, RENAULT, ALPHABET, BOMBARDIER, FRIEDRICH VORWERK, ELI LILLY und das gehebelte NASDAQ100 ETF . Lesen Sie die Details in unserem Monat kostenlos auf dem Portal von Finanzen100.





