Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) den Umsatz um 6,6 Prozent auf 165,7 Mio. Euro gesteigert und das EBIT sogar überproportional um über 50 Prozent auf 8,1 Mio. Euro verbessert. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing die maßgebliche Umsatz- und Ertragssäule gebildet, auf die rund 83 Prozent des Umsatzes entfallen sei. Aber auch im Geschäftsfeld Einzelhandel und beim Kommerzieller Online-Druck habe das Ergebnis verbessert werden können. Demnach sehe der Analyst die Gesellschaft sehr gut auf Kurs, um die Unternehmensziele im aktuellen Geschäftsjahr wieder zu erreichen oder sogar übertreffen zu können. Vorbehaltlich der Zustimmung der am 5. Juni 2024 in Oldenburg stattfindenden Hauptversammlung dürfe sich das Aktionariat auf die 15. Dividendenerhöhung in Folge freuen. Damit belege CEWE gemäß der "Dividendenstudie Deutschland 2024" den zweiten Platz unter den börsennotierten deutschen Unternehmen, die seit Jahren kontinuierlich steigende Dividenden zahlen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 140 Euro (zuvor: 137 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



