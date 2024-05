Zu den Aktien von Daimler Truck gibt es neue Analystenstimmen. So hat Barclays in einer aktuellen Studie das Kursziel von 55 Euro sowie das "Overweight" für den DAX-Titel bestätigt. Man sieht eine positive Wende beim Nutzfahrzeugbauer, so die Analysten mit Blick auf die Quartalszahlen von Daimler Truck sowie das laufende Quartal. Bereits gestern hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...