DJ Lindner: Handelskriege kennen nur Verlierer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat mit Blick auf China vor einer Schwächung des Welthandels durch Auseinandersetzungen gewarnt. "Wir müssen in unseren Lieferketten unabhängiger von China werden", sagte Lindner am Rande des Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs sieben führender Industrieländer (G7) in Stresa, wie sein Ministerium über den Kurznachrichtendienst X mitteilte. "Gleichzeitig sind wir Anwälte des freien und fairen Welthandels und dürfen ihn nicht durch Handelsauseinandersetzungen schwächen", hob der Finanzminister hervor. "Handelskriege kennen nur Verlierer", warnte Lindner. Hintergrund ist die Verhängung von US-Strafzöllen auf Elektroautos und weitere Produkte aus China. Die EU prüft dazu noch ihr Vorgehen.

May 24, 2024 07:24 ET (11:24 GMT)

