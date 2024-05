EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Expansion

München, 24. Mai 2024 // Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt seine Expansion in den portugiesischen Markt bekannt. Mit einem Umsatz von 429 Millionen Euro im Jahr 2023 setzt Westwing seinen Wachstumskurs fort und erschließt seinen 12. europäischen Markt. Der zum 22. Mai erfolgte Markteintritt ist die erste Expansion in einen neuen Markt seit 2014 und spiegelt den strategischen Fokus von Westwing wider, sein erfolgreiches Geschäftsmodell auf ganz Europa auszuweiten. Es ist auch das erste Land, das auf Westwings neuer, hauptsächlich Software-as-a-Service basierten Technologieplattform läuft.

"Wir wollen nicht nur in die portugiesischen Haushalte einziehen, sondern ein Teil von ihnen werden und sie auf dieser Reise inspirieren und begeistern", sagt Andreas Hoerning, Chief Executive Officer von Westwing. "Mit der Expansion nach Portugal wollen wir unsere Position als Europas Premium One-Stop -Destination für Home & Living weiter ausbauen."

Portugal bietet Westwing signifikantes Potenzial, da der wachsende Home & Living Markt auf ca. 2,2 Milliarden Euro geschätzt wird. Trotz einer starken Einzelhandelspräsenz werden derzeit nur 25% der Einkäufe online getätigt, bis 2028 soll dieser Anteil auf 48% steigen. Das Online-Marktwachstum wird durch die Nachfrage von Design Lovers (Einheimische und Expats) sowie die positive Entwicklung des urbanen Immobiliensektors getrieben.

Westwing hat sich zum Ziel gesetzt, den portugiesischen Kunden zuzuhören und das Markenerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Das Online-Angebot von Westwing wird auch lokale Marken beinhalten und die Zielgruppe mit einem vielfältigen Portfolio von rund 200 Premium-Designermarken ansprechen.

Mit dem Eintritt in den portugiesischen Markt unterstreicht Westwing sein Engagement für schönes Wohnen und möchte mit seinem kundenorientierten Ansatz und seiner unvergleichlichen Designkompetenz Haushalte in ganz Europa inspirieren und begeistern.

Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird am 19. Juni 2024 stattfinden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com .

Über Westwing

Westwing ist Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce mit einem Umsatz von 429 Millionen Euro im Jahr 2023 in 11 Ländern. Die Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und den besten Designmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club Sales, Offline-Stores, B2B-Services und Westwing Studio. Das Team besteht aus 1.700 Experten, die zusammen an dem gemeinsamen Ziel arbeiten: "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

