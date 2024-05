Der dänische Biopharma-Überflieger Novo Nordisk hat weitere Daten zu seinem großen Hoffnungsträger Semaglutid (Handelsnamen Wegovy, Ozempic und Rybelsus) veröffentlicht. Daraus wird ersichtlich, dass der Wirkstoff einen positiven Effekt bei Diabetiker hat, die an einer chronischen Nierenerkrankung leiden. Dennoch atmen Anleger von Dialyse-Spezialisten wie Fresenius Medical Care und DaVita auf.Doch zunächst ein Blick auf die jüngsten Erkenntnisse, die im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" ...

