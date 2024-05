Puma dominiert die Liga: Der Konzern stattet nächste Saison sechs Teams der ersten Bundesliga aus, Adidas bislang nur zwei. Deutschland - Fußballland. Einerseits wirft die EM ihre Schatten voraus, andererseits startet am 23. August die Bundesliga in eine Saison, die durch die gebrochene Dominanz des FC Bayern so spannend werden dürfte wie lange nicht. Vorbei ist es auch mit der jahrzehntelangen Übermacht von Adidas als hauptsächlichem Ausrüster. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...