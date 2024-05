Wien (www.fondscheck.de) - Stephen Bird gibt seinen Posten als Vorstandschef der Fondsgesellschaft abrdn ab, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Gesellschaft am Freitag (24.5.) mitgeteilt. Demnach solle Finanzchef Jason Windsor das Amt übergangsweise übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden sei. Windsor sei erst im Oktober 2023 zu dem Investmenthaus mit Sitz im schottischen Edinburgh gestoßen. Bird solle noch bis Juni in dem Unternehmen bleiben und einen geschmeidigen Übergang der Geschäfte sicherstellen. ...

