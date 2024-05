Rheinmetall: Warum die Volatilität entscheidend für Optionsscheine sein kann

Werbung







Unter bestimmten spezifischen Marktbedingungen können Optionsscheine an Wert verlieren, obwohl die Kurse der Basiswerte steigen. Warum ist das möglich?



Die Kennzahl Volatilität beschreibt die Schwankungsbreite von z.B. Aktienrenditen. Entscheidend für die Optionsscheine ist die implizite Volatilität, die Rückschlüsse über die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer an den Terminmärkten zulässt. Je höher die Volatilität eines Basiswerts desto höher ist der Preis von Optionsscheinen. Besonders wichtig ist sie bei Scheinen, die "aus dem Geld" notieren.



Bei Rheinmetall haben wir das vorher erklärte Phänomen schon erlebt. Vor ein paar Monaten war das Papier im Vergleich zu den anderen DAX®-Titel relativ volatil. In den letzten Wochen viel vermehr auf, dass die impl. Volatilität in einigen Fällen gefallen ist. Um den Fall genauer zu verstehen, gucken wir uns ein konkretes Beispiel an:



Der Call-Optionsschein hat eine Restlaufzeit von ungefähr 1,5 Jahren, liegt aber aus dem Geld. Seit Monatsanfang ist die Aktie um ca. 3,4% gestiegen, dennoch hat das Papier unter anderem aufgrund der Volatilitätssenkung und dem Ablauf der Restlaufzeit fast 8% verloren. Auf einer Seite könnte man sagen, dass das Papier nun näher am Geld ist. Auf der anderen Seite sind die Restlaufzeit und die implizite Volatilität kleiner.



