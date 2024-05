DJ Nagel: EZB-Zinssenkung im Juni gewinnt an Wahrscheinlichkeit

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel im Juni wohl senken. "Wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, und die Projektionen nicht etwas völlig anderes sagen - wovon ich aber nicht ausgehe -, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir den ersten Zinsschritt erleben werden", sagte er am Rande des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (G7), wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Aber auch für den Fall einer Zinssenkung dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass hier ein Autopilot am Werk sei, fügte er hinzu.

