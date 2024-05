Wie befreit dreht seit Jahresbeginn der Aktienkurs von Cyan auf. Mittlerweile steht mehr als ein Verdoppler zu Buche. Deutlich zu sehen ist der Anstieg auf zwischenzeitlich 2,80 Euro allerdings nur im Zwölf-Monats-Chart, verglichen mit früheren Kurshöhen von in der Spitze fast 37 Euro aus dem Jahr 2019 bewegt sich die Notiz des auf Sicherheitslösungen für ... The post Cyan: Vertrauen bei den Investoren gewinnen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...