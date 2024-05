Die Salesforce-Aktie notiert im frühen Handel am Freitag mit einem deutlichen Abschlag am Ende des Dow Jones. Der Grund: CEO Marc Benioff hat kürzlich mächtig Kasse gemacht und Aktien verkauft. Indes verkündete Salesforce Erfolge bei dem eigenen KI-Bot. Denn dieser konnte 88 Prozent der Probleme lösen.Salesforce-CEO Marc Benioff hat am 21. Mai 2024, nach einem Handelsplan vom 29. Dezember 2023, Aktien im Wert von über 4,2 Millionen Dollar verkauft.Indes teile Salesforce mit, dass der eigene KI-Bot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...