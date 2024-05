Lange Zeit dümpelte die totgeglaubte Aktie von Freyr Battery vor sich hin. Doch am Mitwoch sprang sie plötzlich um 26 Prozent an, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, erfolgreiche Produktionstests von Zelleinheiten in seiner Kundenqualifikationsanlage in Mo i Rana, Norwegen, durchgeführt zu haben.Die Firma gab bekannt, dass sie Zelleinheiten mit voller Funktionalität seiner Guss- und Zelleinheitenmontagemaschine, der neuartigen Komponente der SemiSolid-Plattform, produziert hat. Jedoch fügte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...