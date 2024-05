Toronto (Ontario) - 24. Mai 2024 - Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das "Unternehmen" oder "Pasinex") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit einer geringfügigen Verzögerung bei der Einreichung seines Geschäftsberichts und des dazugehörigen Lageberichts für die drei Monate zum 31. März 2024 (die "vorläufigen Berichte") bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am 30. Mai 2024 (die "Einreichungsfrist") rechnet, wie gemäß National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations vorgesehen.

Der Grund für die voraussichtliche Verzögerung ist ein gesetzlich vorgeschriebener Wechsel des in der Türkei ansässigen Auditors für das Jahresaudit 2023, was wiederum zu einer Verzögerung bei der Erstellung und Übermittlung des vorläufigen Geschäftsberichts für die drei Monate zum 31. März 2024 geführt hat. Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 22. April 2024 vom Unternehmen bekannt gegeben, hat der neue Auditor länger gebraucht, um das Audit des Joint Ventures des Unternehmens (Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi) abzuschließen, was zum Teil auf allgemeine Verzögerungen bei der rechtzeitigen Beschaffung von Finanzinformationen vom Joint Venture des Unternehmens zurückzuführen ist. Pasinex wird weiterhin eng mit seinen Auditoren in Kanada und der Türkei zusammenarbeiten und bestrebt sein, die vorläufigen Berichte rechtzeitig einzureichen. Das Unternehmen geht zurzeit davon aus, dass es die vorläufigen Berichte bis 30. Juni 2024 einreichen wird, und wird zu diesem Zeitpunkt eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der es den Abschluss der Einreichung bekannt gibt.

Dementsprechend beantragt das Unternehmen bei der B.C. Securities Commission als seiner primären Regulierungsbehörde sowie bei anderen zuständigen Wertpapierbehörden eine freiwillige Anordnung zur Einstellung des Aktienhandels für das Management ("MCTO"). Im Fall einer Erteilung bleibt die MCTO bis zur Einreichung der vorläufigen Berichte in Kraft. Die Ausstellung der MCTO, sofern sie erteilt wird, verbietet zumindest dem Chief Executive Officer und dem Chief Financial Officer des Unternehmens den Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens, solange die vorläufigen Berichte nicht eingereicht wurden. Die MCTO, sofern sie erteilt wird, beeinträchtigt nicht die Fähigkeit von Aktionären, die keine Insider des Unternehmens sind, mit ihren Wertpapieren des Unternehmens zu handeln. Sollte die MCTO erteilt werden, bleibt sie in Kraft, bis die Versäumnisse behoben sind.

Eine weitere MCTO ist zurzeit in Bezug auf die verspätete Einreichung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichts für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (die "Jahresberichte") in Kraft.

Das Unternehmen hat die alternativen Informationsrichtlinien gemäß der National Policy 12-203 - Management Cease Trade Order in Verbindung mit den Jahresberichten weiterhin eingehalten und wird dies auch weiterhin tun, bis die vorläufigen Berichte fertiggestellt sind. Die Richtlinien sehen unter anderem vor, dass das Unternehmen zweiwöchentliche Statusberichte in Form einer Pressemitteilung herausgibt, solange die Jahresberichte oder vorläufigen Berichte noch nicht eingereicht wurden, und diese werden auch auf SEDAR+ eingereicht werden.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi ("Pasinex Arama") zu 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi ("Horzum AS") beteiligt ist. Horzum AS besitzt 100% der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu. Horzum AS verkauft von seinem Minenstandort in der Türkei aus direkt an Zinkhütten und/oder Raffinerien über Rohstoffhändler. Das Unternehmen hält auch eine 51%ige Beteiligung an einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt, dem Gunman-Projekt in Nevada, mit der Option, diese auf eine 80%ige Beteiligung zu erhöhen. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Wir von Pasinex Resources Limited haben uns die Exploration und Förderung von hochgradigen Erzvorkommen zur Aufgabe gemacht, um für Wachstum und Wohlstand bei allen Interessengruppen, einschließlich Aktionäre, Mitarbeiter und in den Gemeinden rund um unsere Betriebsstätten zu sorgen. Dabei erfüllen wir sämtliche Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.

Besuchen Sie unsere Website auf: http://www.pasinex.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andrew Gottwald

Chief Financial Officer

Tel: +1 416.861.9659

E-Mail: info@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: mailto:evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt der Einreichung der Jahresberichte, die Einreichung der Zwischenberichte und die Ausstellung der MCTO in Bezug auf die Zwischenberichte beziehen, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen, einschließlich der Genauigkeit der Zeitrahmen, die dem Unternehmen von den Auditoren mitgeteilt wurden, basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

