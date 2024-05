Nach einem starken Kursanstieg Ende April befindet sich die Aktie von Technotrans (WKN: A0XYGA) wieder in einer leichten Korrekturphase und steht aktuell bei 21 €. Der Chart seit Mitte letzten Jahres zeigt, dass der Kurs sich ähnlich wie eine Sinus-Kurve bewegt. Lohnt sich hier das Traden? Schwache Konjunktur belastet Die schlechte Konjunkturlage wirkt sich weiterhin auf die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten aus. Hiervon ist der am ...

