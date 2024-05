Pfingstwoche (KW21) am KMU-Anleihemarkt - die IMMOVATION Immobilien Handels AG (kurz: IMMOVATION) ist wieder am KMU-Anleihemarkt aktiv. Das Immobilien-Unternehmen hat im Dezember 2023 eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351ZU2) mit unbefristeter Laufzeit aufgelegt. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und wird jährlich fest mit 5,75% zuzüglich einer ergebnisabhängigen Dividende von bis zu 1,25% p.a. verzinst. Die Mindestanlagesumme für Investoren beträgt 50.000 Euro. "Wir haben das Projektgeschäft 2020/2021 eingestellt und alle laufenden Projekte verkauft. Aus heutiger Sicht war das genau die richtige Entscheidung und gerade noch rechtzeitig. Ich habe damals bereits erkannt, dass das Hoch erreicht war und die Lage auf dem Immobilienmarkt in den darauffolgenden Jahren prekär werden könnte. Deshalb haben wir das Geschäft mit der Projektierung von Eigentumswohnungen beendet. Mit meiner Einschätzung habe ich weitestgehend recht behalten. Dass die Lage so schwierig wird, habe ich allerdings nicht erwartet. Das hängt u. a. aber auch mit den geopolitischen Ereignissen der letzten Jahre zusammen. Seitdem haben wir in den vergangenen zwei Jahren in der ...

