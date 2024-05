Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA7479761081 Questcorp Mining Inc. 24.05.2024 CA7479762071 Questcorp Mining Inc. 27.05.2024 Tausch 2:1

CA78460T1057 AtkinsRealis Group Inc. 24.05.2024 CA04764T1049 AtkinsRealis Group Inc. 27.05.2024 Tausch 1:1

IT0005581365 E.P.H. S.p.A. 24.05.2024 IT0005596330 E.P.H. S.p.A. 27.05.2024 Tausch 1000:1

SE0020050805 Bjoern Borg AB 24.05.2024 SE0021921327 Bjoern Borg AB 27.05.2024 Tausch 1:1

