TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat die Aufforderung des Internationalen Gerichtshofs an Israel begrüßt, den Militäreinsatz in Rafah im südlichen Gazastreifen sofort zu beenden. In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung forderte sie die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen auf, Druck auf Israel auszuüben. Ein Mitglied des Hamas-Politbüros betonte, ohne internationalen Druck sei die Entscheidung des Gerichts ohne Wirkung.

Der Internationale Gerichtshof hat Israel zu einer sofortigen Beendigung des umstrittenen Militäreinsatzes in Rafah aufgefordert. Die Entscheidung des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen in Den Haag bezog sich auf einen Eilantrag Südafrikas. Nach Auffassung der Richter ist die humanitäre Lage in Rafah desaströs.

Die Hamas teilte weiter mit, sie habe erwartet, dass das Gericht ein Ende des israelischen Militäreinsatzes im gesamten Gazastreifen anordne.

Auslöser des Gaza-Kriegs war der Terrorangriff der Hamas und mit ihr verbündeter Gruppen am 7. Oktober vergangenen Jahres. Dabei wurden mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 240 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt./czy/DP/ngu