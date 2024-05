DJ Rainier van Roessel neuer Aufsichtsratschef von Lanxess

FRANKFURT (Dow Jones)--Rainier van Roessel ist zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Lanxess AG gewählt worden. In seiner konstituierenden Sitzung habe ihn der Aufsichtsrat zum Nachfolger von Matthias Wolfgruber gewählt, teilte der Konzern am Freitagnachmittag nach der Hauptversammlung mit. Wolfgruber gehörte dem Kontrollgremium als Vertreter der Aktionäre seit fast zehn Jahren an, davon sechs als Vorsitzender.

Rainier van Roessel ist bereits seit 2022 Mitglied des Aufsichtsrats von Lanxess. Er hat seine berufliche Laufbahn bei Bayer gestartet und war seit Gründung der Lanxess AG im Jahr 2004 für das Unternehmen tätig, seit 2007 als Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied. Ende des Jahres 2019 schied er aus dem Vorstand von Lanxess aus.

May 24, 2024 10:26 ET (14:26 GMT)

