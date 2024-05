24. Mai 2024. Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:FR) (FWBMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt zu geben, die am Donnerstag, den 23. Mai 2024 in Vancouver (British Columbia) abgehalten wurde (die "AGM 2024"). Jeder der Punkte, über die im Rahmen der AGM 2024 abgestimmt wurde, ist im Rundschreiben des Managements vom 11. April 2024 (das "Rundschreiben") beschrieben, das unter www.firstmajesticagm.com eingesehen werden kann, detailliert beschrieben.

Bei der AGM 2024 waren insgesamt 120.646.090 Stammaktien von First Majestic vertreten, das entspricht 42 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum Stichtag. Die Aktionäre stimmten für alle bei der AGM 2024 vorgebrachten Punkte. Hier die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen:

ANZAHL DER DIREKTOREN

Beschluss Fürstimmen Fürstimmen % Gegenstimmen Gegenstimmen % Festsetzung der Anzahl der Direktoren des Unternehmens auf fünf * 117.766.659 97,63 % 2.859.429 2,37 %

WAHL DER DIREKTOREN

Nominierter Direktor Fürstimmen Fürstimmen % Stimmenthaltungen Stimmenthaltungen % Keith Neumeyer 74.127.341 96,96 % 2.325.884 3,04 % Marjorie Co 71.625.946 93,69 % 4.827.280 6,31 % Thomas F. Fudge, Jr. 43.842.992 57,35 % 32.610.233 42,65 % Raymond L. Polman 71.946.577 94,11 % 4.506.648 5,89 % Colette Rustad 70.376.389 92,05 % 6.076.836 7,95 %

* Jean des Rivières trat bereits vor der AGM 2024 von seiner Funktion als Direktor zurück und stand daher nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Somit wurden nur fünf Direktoren in das Board of Directors des Unternehmens gewählt (anstelle der im Rundschreiben angeführten sechs Direktoren).

BEAUFTRAGUNG EINES WIRTSCHAFTSPRÜFERS

Beschluss Fürstimmen Fürstimmen % Stimmenthaltungen Stimmenthaltungen % Beauftragung der unabhängigen eingetragenen Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte LLP mit den Wirtschaftsprüfungsagenden des Unternehmens bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 107.917.707 89,46 % 12.708.379 10,54 %

SAY-ON-PAY (nicht bindende beratende Abstimmung)

Beschluss Fürstimmen Für-stimmen % Gegenstimmen Gegenstimmen % Beratender Beschluss zur Genehmigung des Unternehmensansatzes zur Vergütung von Führungskräften 37.591.162 49,17 % 38.862.057 50,83 %

"Wir sind mit der Unterstützung, die wir von unseren Aktionären im Rahmen der AGM 2024 erhalten haben, sehr zufrieden", so Thomas F. Fudge, Jr., Chair of the Board. "Obwohl unser beratender Beschluss zum Say-on-Pay nicht die Stimmenmehrheit erzielte, stimmt uns die Zunahme der Unterstützung, die sich gegenüber der Abstimmung über Say-on-Pay im Rahmen unserer AGM 2023 annähernd verdoppelt hat, sehr optimistisch. Dies zeigt, dass unsere Aktionäre die Verbesserungen, die First Majestic im Hinblick auf die Offenlegung seiner Vergütungspraxis bei den Führungskräften und beim Unternehmensansatz in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften gewürdigt haben. Das Unternehmen wird auch im Jahr 2024 den intensiven Kontakt zu seinen Aktionären suchen und sich für deren Anliegen einsetzen. Gleichzeitig bemühen wir uns um noch mehr Unterstützung für unsere Praxis der Vergütung von Führungskräften."

Über First Majestic

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.firstmajestic.com. Sie können uns per E-Mail unter info@firstmajestic.com oder per Telefon unter 1.866.529.2807 erreichen.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"gezeichnet"

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: (i) die Pläne des Unternehmens, sich auch im Jahr 2024 mit seinen Aktionären in Bezug auf die Vergütungspraxis des Unternehmens auseinanderzusetzen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, werden im Abschnitt "Beschreibung der Geschäftstätigkeit - Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen in unangemessener Weise zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75691Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75691&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32076V1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18129058-first-majestic-abstimmungsergebnisse-jahreshauptversammlung