Wien (pta/24.05.2024/16:55) - Die S IMMO AG hat heute erfahren, dass die IMMOFINANZ AG, die gemeinsam mit Ihrer Muttergesellschaft CPI Property Group S.A. einen Anteil am Grundkapital der S IMMO von rund 88,37 % (unter Berücksichtigung der eigenen Aktien der S IMMO rund 92,54 %) hält, mit Zustimmung ihres Aufsichtsrats beschlossen hat, mit der Vorbereitung eines Gesellschafterausschlusses (Squeeze Out) nach dem Gesellschafter Ausschlussgesetz (GesAusG) bei der S IMMO AG zu beginnen.

Mit dem Gesellschafterausschluss sollen die von Minderheitsaktionären gehaltenen Aktien der S IMMO AG (AT0000652250) auf IMMOFINANZ AG als Hauptgesellschafterin gegen angemessene Barabfindung übertragen werden. Der Gesellschafterausschluss betrifft derzeit 5.246.664 Stück S IMMO Aktien, entsprechend rund 7,13 % Anteil am Grundkapital. Das sind jene Aktien, die nicht von IMMOFINANZ, CPIPG oder von S IMMO als eigene Aktien gehalten werden.

Zu Start des Verfahrens nach dem Gesellschafter-Ausschlussgesetz und vorbehaltlich weiterer rechtlicher, steuerlicher und finanzieller Prüfungen wird IMMOFINANZ als Hauptgesellschafterin ein Verlangen an S IMMO richten. Die Barabfindung zum Erwerb der S IMMO Aktien soll auf Grundlage eines einzuholenden Bewertungsgutachtens festgesetzt werden. Ein Gesellschafterausschluss ist dann in einer Hauptversammlung der S IMMO zu beschließen, die von der IMMOFINANZ AG für den Herbst 2024 in Aussicht genommen wird.

Die S IMMO AG wird selbstverständlich alle rechtlichen Verpflichtungen, die sie als Zielgesellschaft treffen, einhalten.

