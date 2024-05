Phoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung von Phoenix Mecano genehmigt alle Anträge



24.05.2024 / 18:09 CET/CEST





Schaffhausen, 24. Mai 2024. Heute fand im Vienna House zur Bleiche in Schaffhausen die ordentliche Generalversammlung der Phoenix Mecano AG statt. An der Generalversammlung waren 57 Aktionärinnen und Aktionäre mit 51'129 Aktienstimmen vertreten, während 686'115 Aktienstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter repräsentiert waren. Diese Präsenz entspricht insgesamt 76,76 % des Aktienkapitals.



Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2023. In Konsultativabstimmungen nahmen die Aktionäre auch den Nachhaltigkeitsbericht 2023 und den Vergütungsbericht zustimmend zur Kenntnis. Die vorgeschlagene ordentliche Dividende von CHF 18.00 und die Sonderdividende von CHF 12.00 je Aktie wurde ebenfalls gutgeheissen. Somit wird ab dem 30. Mai eine Brutto-Dividende von insgesamt CHF 30.00 je Aktie ausbezahlt.



Alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein Jahr wiedergewählt. Ulrich Hocker, Independent Lead Director, stellte sich nicht zur Wiederwahl und schied aus dem Verwaltungsrat aus. Die Generalversammlung bestätigte Benedikt Goldkamp als Präsidenten des Verwaltungsrats und wählte anstelle von Ulrich Hocker Claudine Hatebur de Calderón zum Mitglied des Vergütungsausschusses.



Die nächste ordentliche Generalversammlung der Phoenix Mecano AG findet am 22. Mai 2025 statt. Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 6700 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 783,1 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.



