wO Börsenlounge: Nvidia| Siemens | Infineon & Elon Musk dreht sich um 180 Grad bei Strafzöllen!

Da war doch was Anfang des Jahres. Elon Musk sagte, dass ohne Handelsbeschränkungen BYD & Co die Konkurrenz zerstören würden. In Paris hörte sich das jetzt etwas anders an: "Weder ich noch Tesla haben das gefordert!"Auf einmal sind Strafzölle nicht das richtige Mittel mehr. "Dinge, die die Handelsfreiheit einschränken oder den Markt verzerren, sind nicht gut", so Musk auf der VavaTech Konferenz in Paris. Der Chef von Tesla ist sogar dafür, die Anreize für E-Autos abzuschaffen, wenn das auch für Verbrenner gilt. Woher kommt der Sinneswandel? In der ganzen Euphorie rund um die Zahlen wurde ein Fakt bei Nvidia übersehen. In China läuft es weiterhin nicht rund. Auf der anschließenden …

Den vollständigen Artikel lesen ...