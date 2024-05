MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Ceconomy nach den jüngst präsentierten Geschäftszahlen von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 2,00 auf 3,40 Euro angehoben. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld bietet eine gewisse Unterstützung für den Elektronikhändler, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. So stiegen die Stimmungsindikatoren der Verbraucher moderat an und die Inflationsraten gingen etwas zurück. Darüber hinaus könnten die anstehenden großen Sportereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele als positiver Auslöser für den Verkauf von TV-Geräten gesehen werden. Zudem habe Ceconomy seine Gesellschafter- und Managementstrukturen vereinfacht./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2024 / 11:17 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007257503

