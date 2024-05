FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing von 245 auf 226 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Finanzvorstand des Flugzeugbauers warne vor einem schwachen zweiten Quartal, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies verdeutliche, dass sich eine Erholung bei den Amerikanern verzögere. Er hält es aber für plausibel, dass sich die operative Entwicklung im zweiten Halbjahr verbessert. Czerwensky senkte seine Annahme für den Free Cashflow, der in seinem Bewertungsmodell maßgeblich ist./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2024 / 17:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2024 / 17:45 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken