Bitcoin News: BTC wird laut Morgan Stanley nie den USD ersetzen

Einen bedeutenden Anstieg würde Bitcoin verzeichnen, wenn dieser die kontinuierlich an Wert verlierenden Fiatwährungen ersetzt. Allerdings wird von Analysten von Morgan Stanley der USD als besser erachtet. Was an diesen Behauptungen dran ist und warum Bitcoin möglicherweise doch zur Weltleitwährung werden könnte sowie was dies für den Kurs von BTC bedeutet, erfahren Sie nun in diesem Beitrag der Bitcoin News.

Bitcoin wird laut Morgan Stanley niemals den USD ersetzen

Laut Analysten von Morgan Stanley sei der USD trotz der anhaltenden Inflation, der steigenden Verschuldung und dem Aufstieg von Kryptowährungen nur schwer übertreffbar. Denn Bitcoin sei noch immer zu volatil, sodass er keinen Ersatz zu dem USD bieten könnte.

Außerdem fügten sie hinzu, dass man Kryptowährungen mit einer Wertsteigerung von 10 % wohl kaum für Transaktionen verwenden werde. Stattdessen würde man mit diesen auf einen Wertzuwachs spekulieren.

Ebenso dauere es Jahrzehnte, bis eine Währung als legitim anerkannt wird. Jedoch wurde ebenso erwähnt, dass Bitcoin derzeit der Hauptkonkurrent ist, auch wenn er noch weit von einem sicheren Hafen entfernt sei. Zudem sei er unbrauchbar für kommerzielle Transaktionen.

Kaufkraftverlust des USD | Quelle: FRED

Betrachtet man hingegen die Kaufkraft des USD seit 2009, so hat dieser einen Kaufkraftverlust von 31,54 % erlitten. Bitcoin ist hingegen in derselben Zeit von rund 0,10 USD auf mittlerweile 73.750,07 USD um 73.749.970 % gestiegen.

Somit hätten Sie mit einem Investment in Bitcoin trotz der hohen Volatilität dennoch mit einer Buy-and-Hold-Strategie besser dagestanden, als wenn Sie ihr Geld in USD angelegt hätten. Ob inflationäre Fiatwährungen wirklich als Wertspeicher bezeichnet werden sollten, bleibt somit fragwürdig.

Bitcoin vs. USD | Quelle: BiTBO

Ein weiter wichtiger Faktor ist die Zunahme der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens durch börsennotierte Investmentvehikel, welche tendenziell dafür sorgen, dass Bitcoin eine geringere Schwankungsbreite erhält.

Auch die regulatorische Sicherheit dürfte die Volatilität verringern. Erkennen lässt sich dies auch an der Abnahme das Steigerungspotenzial der einzelnen Halving-Rallys, welches nun nur noch bei rund 128 bis 189 % bis Mitte des Jahres 2025 liegt.

Bitcoin-Volatilitäts-Index | Quelle: BiTBO

Das würde passieren, wenn Bitcoin den USD ersetzt

Obwohl die Kritikpunkte von Morgan Stanley sicherlich ihre Berechtigung haben, so bietet Bitcoin dennoch einige Eigenschaften, welche die Fiatwährungen nicht haben. Denn er wurde primär als Lösung für ihre Probleme erfunden und bietet erweiterte Funktionalitäten. Während Fiat-Geld in immer größeren Mengen emittiert wird, sinkt die Anzahl neu herausgegebener BTC mit jedem Halving alle vier Jahre um die Hälfte.

Die Geldmenge M2 in den USA ist hingegen zwischen den Jahren 1960 und 1970 noch von 3.651,4 Mrd. USD auf 7.217,5 Mrd. USD um 3.566,1 Mrd. USD und somit 97,66 % gestiegen. Betrachtet man hingegen die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre seit 2013, so ist die Geldmenge M2 von 127.727,0 Mrd. USD auf 250.099,6 Mrd. USD um 122.372,6 Mrd. USD und somit 95,81 % gestiegen.

Prozentual gesehen war es sogar eine Reduktion, betrachtet man hingegen die nominale Steigerung, so ist eine bedeutende Veränderung feststellbar. So nahm die Ausweitung der Geldmenge innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren mit den 122.372,6 Mrd. USD im Vergleich zu den 3.566,1 Mrd. USD von damals um 3.331,6 % zu.

Wie wir bereits eben aufgezeigt haben, verlieren alle Fiatwährungen aufgrund des maßlosen Gelddruckens der Zentralbanken kontinuierlich an Wert. Denn Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise, sodass ein Überangebot den Wert von etwas verringert. Beispielsweise sind häufige Steine fast wertlos im Vergleich zu den seltenen Diamanten.

https://x.com/JanvanEck3/status/1509621791211274246

Der globale Investmentmanager VanEck hat einmal eine Analyse gemacht, bei welcher davon ausgegangen wurde, dass Bitcoin den USD als Weltleitwährung ersetzt. In diesem Falle könnte BTC einen Preis von 1,3 bis 4,8 Mio. USD erreichen. Dafür müsste dieser aber die Rolle der globalen Reservewährung einnehmen sowie den Wert von Gold und Fiatwährungen übernehmen.

Basierend auf dem aktuellen Kurs von 68.810 USD würde dies jetzigen Investoren noch immer einen beeindruckenden Gewinn von 1.789,3 bis 6.875,7 % bescheren. In diesem Falle müssten Sie 14.311 bis 52.899 USD in Bitcoin investieren, um möglicherweise im Jahr 2030 oder 2035 durch BTC zu einem Millionär zu werden. Größere Chancen bieten hingegen Altcoins.

Presale von innovativem Altcoin begeistert Investoren

Ein noch größeres Kurssteigerungspotenzial als Bitcoin bietet die Bildungsplattform von 99Bitcoins. Denn der neue Altcoin startet auf dem BTCFi-Ökosystem als BRC-20-Token, womit er von dem enormen Wachstumspotenzial der populärsten und größten Blockchain profitieren kann. Als einer der ersten Pioniere könnte der überdurchschnittlich stark steigen.

Ebenso hat 99Bitcoins noch einiges mehr zu bieten. Unter anderem blickt es auf eine Erfolgshistorie von über 11 Jahren zurück. In dieser Zeit hat es mit seinen Inhalten auf YouTube schon 709.000 Abonnenten gewonnen. Hinzu kommen 2.845.886 Kursteilnehmer, welche 99Bitcoins über seine Website erreicht hat.

Bildung spiel im Informationszeitalter eine wichtigere Rolle und heute müssen sich viele Menschen aufgrund des technologischen Fortschritts kontinuierlich weiterbilden. Das zugenommene Interesse an Kryptowährungen während eines Bullenmarktes dürfte dem Kurs von $99BTC außerdem zugutekommen.

Bemerkenswert sind die besonderen Lernmethoden, welche entscheidende Vorteile gegenüber traditionellen Lehrbüchern geben. Mithilfe der Gamifizierung werden dabei Motivation, Durchhaltewillen, Spaß und Effizienz gesteigert. Überdies sind individuelle Lernerfahrungen, sofortige Feedbacks und über Learn-to-Earn Belohnungen in Kryptowährungen möglich.

Interessierte können sich die Coins sogar noch für eine kurze Zeit im Vorverkaufsangebot für 0,00106 USD sichern. Allerdings wird der Preis kontinuierlich über mehrere Phasen um 6,6 % angehoben. Ebenfalls erhalten Vorverkaufsinvestoren schon jetzt eine Staking-Rendite von 1.069 % pro Jahr.

