Der DAX hat am Freitag nach einem verunglückten Start noch knapp im Plus geschlossen. Im frühen Handel rutschte der Leitindex bis auf knapp 18.516 Punkte ab und erreichte damit das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen. Am Nachmittag holte er die Verluste aber wieder auf. Am Ende stand ein Plus von 0,01 Prozent auf 18.693,37 Punkte zu Buche.Der MDAX büßte am Freitag hingegen 0,3 Prozent auf 27.124,24 Zähler ein. Auf Wochensicht hat der Index damit mehr als ein Prozent verloren.Top-Gewinner des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...