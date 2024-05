Krypto News: Tokenisierungs-Coin Ondo steigt in 4 Monaten um 3.784 % auf ATH

Die Tokenisierungs-Coins verzeichnen seit der Genehmigung der Ethereum-ETFs in den USA eine erhöhte Nachfrage. Unter ihnen sticht insbesondere Ondo hervor, das von den Top 100 der größten Kryptowährungen heute mit 15,77 % den größten Tagesgewinn verzeichnet hat. Was sonst noch hinter dem wachsenden Interesse an Ondo steckt, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Ondo legt beeindruckendes Wachstum hin

Seit seinem Start am 18. Januar konnte der ONDO-Coin von 0,03 USD auf heute bis zu 1,16249 USD um beeindruckende 3.784 % steigen, was deutlich mehr als die 67,44 % von Bitcoin sind. Somit hat der Coin mit einer Umlaufversorgung von rund 1,39 Mrd. ONDO eine Marktkapitalisierung von 1,53 Mrd. USD erreicht.

Mit dieser schafft es ONDO auf Platz 60 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap und bei CoinGecko sogar auf Platz 1 des Kryptosektors der Tokenisierung von RWAs (Real World Assets). Auf CMC liegt er hingegen in der letztgenannten Kategorie nur auf Platz 6, hinter Avalanche, Chainlink, Internet Computer, Maker und VeChain.

Ebenso haben Tokenisierungs-Coins heute ein größeres Interesse bei den Investoren ausgelöst, da ihr Handelsvolumen laut CMC auf 3,02 Mrd. USD um 38,41 % zunahm. Dadurch erlebte heute der gesamte Sektor der Tokenisierungs-Coins Aufwind und konnte die Marktkapitalisierung um 3,2 % auf 8,60 Mrd. USD steigern.

Noch stärker als der Sektor der RWA-Coins konnte sich hingegen Ondo entwickeln. So verzeichnete der Coin an seinem Tageshoch ein heutiges Plus von bis zu 8,12 %. Ebenso nahm das Handelsvolumen mit 473,38 Mio. USD sogar um 97,98 % zu. Somit hat ONDO heute 15,77 % des Handelsvolumens des Sektors ausgemacht.

Jetzt innovatives Tokenisierungsprojekt entdecken!

TVL auf Ondo | Quelle: DeFiLlama

Zurückzuführen ist diese Entwicklung unter anderem auf die Nachfrage der Angebote von Ondo. Denn der TVL (Total Value Locked) konnte seit Beginn Anfang des Jahres von 135,1 auf 453,51 Mio. USD um 335.684.578 % gesteigert werden. Allein während der vergangenen 30 Tage nahm von 203,23 Mio. USD um 50,43 % zu.

Aber auch die Listung auf Backpack und die Genehmigung der Spot-Ethereum-ETFs in den USA waren ausschlaggebende Faktoren, denn Ethereum ist im Tokenisierungs-Bereich mit Abstand führend. Unter anderem startete BlackRock in diesem Jahr seinen ersten tokenisierten Fonds auf der Blockchain, wobei das Unternehmen auch Partner von Ondo ist.

Jetzt in Bildungs-Tokenisierung investieren!

Tokenisierung stellt einen Megatrend mit hohem Renditepotenzial dar

Wie sich an dem Beispiel von Ondo erkennen lässt, besteht aktuell ein großes Interesse an der Tokenisierung von RWAs. Denn es handelt sich um einen besonders vielversprechenden Markt, dem in den kommenden Jahren ein enormes Wachstum prognostiziert wird.

Laut Fortune Business Insights kam der Tokenisierungs-Sektor im Jahr 2023 auf eine Bewertung von 2,81 Mrd. USD und soll in diesem Jahr auf 3,32 Mrd. USD anwachsen, wobei es laut DeFiLlama sogar schon 4,24 Mrd. USD sind. Bis zum Jahr 2032 gehen sie von 13,20 Mrd. USD und somit einer jährlichen Wachstumsrate von 18,8 % aus.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch die Analysten von Prescient & Strategic Intelligence. Sie rechnen bis zum Jahr 2030 mit einer Marktgröße von 12,61 Mrd. USD, was einem CAGR von 20,0 % entspricht.

Am optimistischsten sind die Einschätzungen der Analysten des Krypto-Asset-Managers 21.co, zu denen auch Cathie Woods gehört. Sie gehen bereits im bärischen Szenario von einer Marktgröße von 3,49 Bil. USD und einem jährlichen Wachstum von mindestens 61 % aus.

Im Grundszenario von 21.co sind es hingegen 6,82 Bil. USD und ein CAGR von 77 %. Sollte hingegen deren bullisches Szenario eintreffen, so wären eine Marktgröße von 9,95 Bil. USD und eine jährliche Wachstumsrate von bis zu 87 % möglich.

Jetzt in neues Bitcoin-Projekt investieren!

Prognosen für die Marktgröße der Tokenisierung | Quell: 21.co

Neben der Tokenisierung von echten Vermögenswerten gibt es noch einige andere Bereiche, die von dem revolutionären Potenzial profitieren können. Dies sind unter anderem Kunst, Sammlerstücken und Edelsteinen.

Zudem wurden bereits nur Immobilien, Sammlerautos, Musik und Kunstwerke tokenisiert sowie fraktioniert, um auch Kleinanlegern eine neuartige Diversifikationsmöglichkeit mit attraktivem Inflationsschutz bereitzustellen.

Ebenso fand die Tokenisierung im Unterhaltungsbereich statt. In diesem gibt es beispielsweise tokenisierte Musik in Form von NFTs. Mit ihnen können die Fans ihre Loyalität beweisen und besondere Interaktionsmöglichkeiten mit ihren Lieblingskünstlern freischalten. Auf diese Weise kann die Verbindung zwischen ihnen sogar noch gestärkt werden.

Aber es gibt noch viele andere neue Bereiche, welche bisher kaum erforscht sind und größeres Wachstumspotenzial bieten. Einer von diesen sind die Learn-to-Earn-Coins, welche den Bildungsbereich tokenisieren.

Jetzt in Bildungs-Tokenisierung investieren!

Neuartiger Bildungs-Coin mit Learn-to-Earn setzt neue Maßstäbe

Unter den Bildungs-Coins gibt es erst 13 Projekte, von denen insbesondere 99Bitcoins aufgrund seines Potenzials heraussticht. Denn es führt sein neuartiges Learn-to-Earn-Verfahren ein, das von den beiden Krypto-Trends Play-to-Earn und Move-to-Earn inspiriert wurde. Dieses vielversprechende Konzept wird nun auf den Bildungsbereich übertragen.

Wie auch die anderen Krypto-Trends können die Nutzer über bestimmte Handlungen Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Auf diese Weise werden sie noch stärker motiviert, um sich innerhalb des Web3-Ökosystems zu engagieren. Von diesen Aktivitäten profitiert dieses wiederum, wobei es seine Nutzer an seinem Erfolg teilhaben lässt.

Denn je mehr Anwender einen dezentralen Dienst nutzen, umso höher steigt sein Wert nach Metcalfesches Gesetz. Dadurch erhöht sich wiederum die Höhe der Belohnungen der Nutzer, was ihnen zugutekommt. Außerdem sind auf diese Weise sogar Stipendien für Menschen in Not, womit 99Bitcoins eine soziale Komponente erhalten würde.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren!

Einen besonderen Reiz erhält 99Bitcoins durch die Nutzbarmachung der Gamifizierung. Denn sie steigert Engagement, Durchhaltewillen, Spaß und Lernerfolge. Dabei sind individuelle Lernerfahrungen, sofortige Feedbacks, Nutzung mehrere Sinne, Lerngruppen und vieles mehr möglich. All dies stellt bedeutende Vorteile gegenüber klassischen Lehrbüchern dar.

Im Gegensatz zu neuen Start-ups wurde 99Bitcoins schon im Jahr 2013 gegründet. Bisher hat es schon über 709.000 Abonnenten auf YouTube und mehr als 2,84 Mio. Kursteilnehmer erreicht. Auf dieser Erfolgsbasis baut es nun seinen neuen BRC-20-Token innerhalb des BTCFi-Ökosystems der größten und am stärksten verbreiteten Blockchain Bitcoin auf.

Somit kann 99Bitcoins von der Vielzahl von Entwicklern, Nutzern und Investoren profitieren. Ebenso erhält es als einer der Pioniere auf Bitcoin sowie im Bereich der Bildungs-Coins eine größere Chance.

Interessierte können die Token nur noch für weniger als 4 Tage für 0,00106 USD im Vorverkaufsangebot erwerben. Ebenso wird ihnen schon eine Staking-Rendite von 1.066 % gezahlt.

Jetzt in 99Bitcoins investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.