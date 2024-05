An den US-Börsen haben die Anleger am Ende einer bewegten Woche wieder etwas Zuversicht geschöpft. Die wichtigsten Indizes legten am Freitag zum Teil spürbar zu. Die Furcht der Anleger vor bis auf weiteres hohen Zinsen rückte nach jüngsten Daten zu den Inflationserwartungen der Verbraucher etwas in den Hintergrund.Der Dow Jones Industrial schaffte ein Plus von 0,01 Prozent auf 39.069,59 Punkte. Auf Wochensicht aber ergibt sich ein Minus von 2,3 Prozent, nachdem der Leitindex am Donnerstag stark ...

