Ethereum Kurs Prognose - wie geht es nach dem ETF-Approval für den Kurs weiter?

Die Genehmigung der Spot Ethereum ETFs durch die SEC hat große Erwartungen bei Investoren geweckt. Doch anstatt einer erwarteten Kurssteigerung reagierte Ethereum mit einem überraschenden Rückgang. In den Tagen vor der Entscheidung erlebte ETH noch einen starken Aufschwung, der dann jedoch eben zum erliegen kam. Dies wirft die Frage auf, wie es nun für Ethereum weitergeht und warum der Kurs überhaupt so reagiert hat.

Ethereum Spot ETFs erhalten grünes Licht von der SEC

In einer wegweisenden Entscheidung hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am gestrigen 23. Mai die Genehmigung von acht Ethereum Spot ETFs erteilt. Die historische Entscheidung könnte die Kryptowährungslandschaft erheblich verändern, da sie es Investoren ermöglicht, Ethereum zu handeln, ohne die Kryptowährung direkt besitzen zu müssen. Zu den genehmigten Anträgen gehören große Finanzinstitute wie BlackRock, Fidelity und Grayscale Investments. Die Genehmigung markiert einen bedeutenden Schritt in der regulatorischen Akzeptanz von Ethereum.

BOOM!! APPROVED! There it is. The SEC just approved spot Ethereum ETFs. What a turn of events. It's really happening.



Die SEC genehmigte die 19B-4-Formulare, die Regeländerungen und regulatorische Anforderungen für die Listung und den Handel der neuen ETFs umfassen. Eine derartige Genehmigung ist jedoch nur ein Teil des Prozesses. Die endgültige Genehmigung der S-1-Anmeldungen steht noch aus, welche die finanziellen und betrieblichen Details der ETF-Anbieter enthalten. Die Anmeldungen sind entscheidend, um Investoren eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Der genaue Zeitplan für die Listung der ETFs bleibt ungewiss, da die SEC möglicherweise die Genehmigung der S-1-Anmeldungen verzögern könnte.

Eine so bullische regulatorische Entwicklung könnte zu einer breiteren institutionellen Beteiligung und einer langfristigen Wertsteigerung von Ethereum führen. Tatsächlich fiel die erste Marktreaktion auf die Approvals durch die SEC jedoch eher etwas frostig aus.

Kurs reagiert mit Korrektur - wie geht es nun weiter?

Interessanterweise hat der Kurs von Ethereum keineswegs positiv auf das eigentlich bullische Approval der Spot Ethereum ETFs durch die SEC reagiert. In den Tagen vor der Entscheidung stieg der Kurs massiv von unter 3100 Dollar auf über 3800 Dollar an. Doch nachdem die Nachricht veröffentlicht wurde, brach der Kurs von ETH überraschenderweise ein. In den letzten 24 Stunden verlor ETH knapp 5 Prozent an Wert und wird jetzt wieder bei circa 3650 Dollar gehandelt. Eine solche Kursreaktion kann als typisches Sell-the-News-Event eingeordnet werden, bei dem Anleger und Investoren den Kurs in Erwartung eines bullischen Ereignisses im Vorhinein in die Höhe treiben. Sobald das Ereignis jedoch eingetreten ist, fehlt es an weiteren bullischen Narrativen, und Anleger realisieren ihre Gewinne, was oft zu einem "unlogischen" Kursverfall führt.

Quelle: TradingView

Ein ähnliches Muster konnte auch unmittelbar nach dem Approval der Spot Bitcoin ETFs bei BTC beobachtet werden. Nach einem ersten Abverkauf stieg Bitcoin in den folgenden Wochen wieder steil an, und viele Analysten erwarten eine ähnliche Entwicklung für Ethereum. Es ist denkbar, dass ETH nun zunächst seitwärts tendiert oder möglicherweise weiter in Richtung 3400 oder 3200 Dollar fällt. In den kommenden Wochen könnte dann jedoch eine steigende Nachfrage nach ETH durch die ETFs einsetzen, was zu einer Fortsetzung der Rallye führen könnte. Ethereum müsste zunächst die 3800 Dollar Marke zurückerobern und könnte im Anschluss 4000 Dollar, das alte Allzeithoch, und erstmals die 5000 Dollar Marke in Angriff nehmen. Bullische Analysten gehen davon aus, dass die 5000 Dollar schnell erreicht sein könnten und auch 10.000 Dollar bis zum Jahresende bei einer Fortsetzung des aktuellen Bull Runs ein realistisches Kursziel darstellen.

Doch selbst wenn ETH eine derartige Rallye gelingt, könnten Anleger hier kaum mit mehr als einer Verdopplung des Investments rechnen. Daher wenden sich immer mehr Kryptoinvestoren aktuell kleineren und neuen Coins wie TUK zu, die noch vor ihrer ersten großen Expansion stehen und bei denen ein Verzehnfachen oder möglicherweise sogar Verhundertfachen des Wertes realistischer erscheint. Diese neuen Projekte bieten oft ein höheres Risiko, aber auch die Aussicht auf wesentlich höhere Renditen, was sie für risikofreudige Anleger besonders attraktiv macht.

Anleger interessieren sich gerade für diese Ethereum-Alternative

Schauen wir uns daher kurz einmal TUK als interessante Investitionsalternative zu ETH an. In Entwicklungsländern wie Indien und Sri Lanka sind TukTuks mit Verbrennungsmotoren nach wie vor eine erhebliche Quelle der Luftverschmutzung, da sie mehr CO2 ausstoßen als herkömmliche Autos. Angesichts dieser Problematik hat sich das innovative Krypto-Projekt eTukTuk darauf spezialisiert, diese traditionellen Fahrzeuge in umweltfreundlichere und energieeffizientere Alternativen umzuwandeln. Durch die Kombination von Blockchain-Technologie und Nachhaltigkeit zielt eTukTuk darauf ab, eine bedeutende Marktlücke zu schließen. Das Projekt betont die Notwendigkeit, Entwicklungs- und Schwellenländer individuell in den Umweltschutz einzubeziehen, um langfristig Erfolge zu erzielen.

Quelle: eTukTuk.io

Die neu gestalteten elektrischen TukTuks von eTukTuk sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch sicherer. Sie sind mit einem patentierten Überrollkäfigdesign ausgestattet, das höchste Sicherheitsstandards garantiert. Die Effizienz des Projekts wird durch die Implementierung der Layer-2-Technologie der Binance Smart Chain weiter gesteigert. Das eTukTuk-Team setzt auf ein grünes Ökosystem, das Umweltschutz mit Belohnungsmechanismen verbindet, um so den Anreiz für den Einsatz der umweltfreundlichen Fahrzeuge zu erhöhen.

Mit der zunehmenden Dynamik des Projekts wurden bereits über 3.300.000 Dollar in eTukTuk investiert. Anleger, die TUK Token erwerben, können direkt im Anschluss am Staking teilnehmen, welches derzeit eine geschätzte Rendite von 83 Prozent APY bietet. Das hohe Renditepotenzial macht eTukTuk zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit, besonders für jene, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive ökologische Auswirkungen anstreben.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.