Trotz der aktiven Bemühungen, ihre Finanzen zu prüfen, steht Intel (NASDAQ:INTC) vor einer herausfordernden Zeit nach einem Aktienrückgang um 30% in den letzten drei Monaten. Eine tiefergehende Analyse zeigt eine ernüchternde Eigenkapitalrendite (ROE) von 3,6%, basierend auf einem Nettoertrag von 4 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15% fällt Intel somit stark zurück, was mit der fünfjährigen Nettogewinnreduzierung von 30% korreliert. Abgesehen von den niedrigen ROE-Werten scheint das Unternehmen den größten Teil seiner Gewinne zurückzuhalten, doch die geschrumpften Einnahmen werfen Fragen auf. Die Erwartung, dass die Ausschüttungsquote auf 18% in den nächsten drei Jahren sinkt, lässt auf eine zukünftige Steigerung der ROE auf 8,1% hoffen. Während Intel für die [...]

Hier weiterlesen