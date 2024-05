2024 wird ein Jahr wichtiger Entscheidungen. Warum die Deutsche Telekom Aktie nicht nur bei der Dividende großes Potenzial hat… Von Sven Parplies Das Comeback der Deutschen Telekom war bislang vor allem eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Die Mobilfunktochter T-Mobile US trieb dank deutlicher Zuwächse die Aktie des Mutterkonzerns nach oben. Aber auch in Europa gibt es inzwischen beachtliche Fortschritte: Zum 25. Mal in Serie steigerte die Telekom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...