Anzeige / Werbung

Verisk Analytics unter der Lupe

Verisk Analytics (VRSK) ist ein führendes, technologieorientiertes Unternehmen im Sektor Risikomanagement und Datenanalyse. Das Kerngeschäft von Verisk Analytics besteht in der Bereitstellung von IT-basierten Lösungen, die es ihren Kunden ermöglichen, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu kontrollieren. Verisk Analytics ist an der Nasdaq notiert.

Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat sich seitdem als Branchenführer in der Versicherungsindustrie etabliert. Im Laufe der Jahre hat Verisk Analytics auch in anderen Branchen Fuß gefasst, darunter das Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Regulierungsbehörden und mehr. Aufgrund seines breiten Spektrums gilt Verisk Analytics unternehmerisch als sehr solide, und die Aktie wird als attraktive Investition betrachtet. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören unter anderem BlackRock und Vanguard.

Innerhalb der letzten 10 Jahre hat die Aktie von Verisk Analytics über 300% zugelegt, was einer jährlichen Rendite von über 15% entspricht. Am 21.04.2024 erreichte die Aktie an der Nasdaq ihr Allzeithoch von 253,21 USD. Interessanterweise zeigt die Aktie auch aktuell ein sehr interessantes saisonales Bild. Im gewählten Zeitraum von 10 Jahren, vom 22. Mai 2014 bis zum 21. Mai 2024, zeigt die Aktie eine deutlich erkennbare positive Saisonalität. Die Trefferquote betrug über die letzten 10 Jahre für diesen Zeitraum 100%.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Super! Ich mag diese kurzfristige Zusammenfassungen. - D.

Sehr interessant. Super gemacht! - G.

Vielen Dank! Kurz und knapp schöne Informationen, gefällt mir. M.

Jetzt schon für die nächste Ausgabe der Seasonal Snacks anmelden

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.