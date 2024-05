Die Aktie des IOT-Spezialisten Kontron (WKN: A0X9EJ) beendete den gestrigen Börsentag mit einem Kursgewinn von +2,5% und steht aktuell bei 20,80 €. Nach dem Kursrückgang Ende Februar auf 19 € befindet sie sich wieder in einer Erholungsphase. Was ist hier zukünftig zu erwarten? Erfolgreicher Start ins neue Jahr gelungen Die gute Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte sich auch in den ersten drei Monaten fort. Insgesamt gewinnt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...