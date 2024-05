Nachdem kürzlich zahlreiche Rinder in den USA an Vogelgrippe erkrankten, infizierten sich in den letzten Tagen auch einige Menschen mit dem H5N1-Virus. Darunter befand sich auch ein Kind in Australien, das an einer seltenen Form der Vogelgrippe erkrankte.Thomas Peacock erklärte gegenüber der Fachzeitschrift Nature, dass das H5N1-Virus "nur noch einige wenige Stufen nehmen" müsse, um sich so weit zu verändern, dass es perfekt zu den Oberflächenmolekülen auf menschlichen Zellen passe. Der Experte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...