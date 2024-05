Porsche hat eine weitere Verlängerung seines Engagements in der Formel E beschlossen. Damit wird der Stuttgarter Sportwagenhersteller auch ab der Saison 13 (2026/2027) in der elektrischen Rennserie antreten, wenn die vierte Fahrzeuggeneration eingeführt wird. Erst im vergangenen Sommer hatte Porsche sein Engagement in der Formel E um zwei Jahre bis Ende 2026 verlängert. Als der Sportwagenbauer 2019 in die Formel E einstieg, war die Beteiligung an ...

