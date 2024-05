Nur rund eine Woche hielt die jüngste Rallye bei der Gamestop-Aktie an und in den letzten Tagen ist das Kartenhaus fulminant in sich zusammengefallen. Die Bullen scheinen keinerlei Ambitionen mehr auf einen neuen Vorstoß zu haben. Stattdessen geht es immer weiter in die Tiefe und zurück auf altbekanntes Niveau.Der gestrige Donnerstag ließ die Aktie von Gamestop (US36467W1099) um weitere 4,4 Prozent bis auf 18,67 Euro fallen, womit nur noch ein vergleichsweise überschaubarer Aufschlag im Vergleich zum Monatsbeginn zu verzeichnen ist. Weit entfernt ist der ...

