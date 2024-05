© Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa



Der Markt für künstliche Intelligenz hat weiterhin ein großes Wachstum vor sich. Erfahren Sie, welche ETFs und Aktienfonds gezielt in den Sektor investieren. Jede Marktrallye wird meist von wenigen Aktien angeführt. Stiegen beispielsweise nach dem Coronacrash 2020 Impfstoffwerte wie Biontech und Moderna besonders stark, sind es seit Dezember 2022 vor allem Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Allen voran Nvidia konnte seinen Marktwert in den letzten Monaten vervielfachen und erreicht derzeit eine unvorstellbare Marktkapitalisierung von 2,39 Billionen Euro (24.05.2024). Das Unternehmen hat frühzeitig in leistungsstarke KI-Chips investiert und besitzt deshalb heute eine …