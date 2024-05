Krypto News: Kapitalflüsse in Bitcoin ETFs beleben den Markt erneut

Nach einer Phase der Stille um die Spot Bitcoin ETFs in den USA, scheint das Kapital nun wieder in die Fonds zu strömen. Eine Vielzahl institutioneller Anleger hat kürzlich bekanntgegeben, Anteile an Bitcoin ETFs zu halten und damit in die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zu investieren. Trotz vorheriger Kapitalabflüsse scheint diese Durststrecke beendet zu sein. Gestern markierte den zehnten Tag in Folge, an dem hunderte Millionen Dollar in diese börsengehandelten Fonds geflossen sind. Auch bei Ethereum könnte sich bald ein ähnliches Bild zeigen.

Millionen Dollar Kursziel durch ETFs?

Kurz nach der Genehmigung der Spot Bitcoin ETFs verhalfen diese Bitcoin zu einem neuen Allzeithoch von mehr als 73.000 Dollar. Sofort nach der Markteinführung wurden die Fonds in Milliardenhöhe gehandelt, und große Player wie BlackRock und Fidelity besitzen mittlerweile Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Nach der anfänglichen Euphorie folgte eine Phase erheblicher Kapitalabflüsse. Nun jedoch scheint dieser Trend umgekehrt: Zehn aufeinanderfolgende Tage mit Hunderten von Millionen Dollar, die in Bitcoin ETFs flossen, lassen auf eine nachhaltige Erholung schließen.

Laut Experten wie Cathie Wood, CEO von Ark Invest, könnten börsengehandelte Fonds dazu beitragen, dass der Bitcoin-Kurs in den kommenden Jahren auf weit über eine Million Dollar steigt. Auch der Autor von "Rich Dad, Poor Dad" - Robert Kiyosaki - ist der Meinung, dass Bitcoin ein Kursziel in Miillionenhöhe erreichen kann. Institutionelle Investoren, die einen kleinen Prozentsatz ihres Portfolios in Bitcoin anlegen, könnten dabei der Schlüssel sein.

Stehen Ethereum ETFs vor einem ähnlichen Erfolg?

Gestern erteilte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC überraschend auch den Ethereum ETFs ihre Zulassung. Damit steht nun auch die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung an der Schwelle zur Wall Street. Man erhofft sich, dass auch Ethereum ein neues Allzeithoch erreicht, welches das bisherige weit übertrifft. Kursziele von 15.000 Dollar wurden für ETH inzwischen von mehreren Analysten ausgesprochen. Bereits die Gerüchte um die ETF-Zulassung ließen den ETH-Kurs in dieser Woche um fast 20 % steigen.

(ETH Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Nachdem die SEC grünes Licht für die Ethereum ETFs gegeben hat, wird es noch einige Wochen dauern, bis diese Fonds tatsächlich an den Börsen gehandelt werden. Die Aussichten stehen jedoch gut, dass Ethereum dadurch ebenfalls ein neues Allzeithoch erreicht und Milliarden Dollar an frischem Kapital anzieht. Dies könnte insbesondere für Anleger interessant sein, die aufgrund des hohen Energieverbrauchs und der Umweltbelastung nicht in Bitcoin investieren wollen.

Sollten die optimistischen Prognosen der meisten Experten eintreffen und sowohl Ethereum als auch Bitcoin neue Höchststände erreichen, könnten auch viele Altcoins davon profitieren. Derzeit stehen vor allem Meme Coins bei Anlegern hoch im Kurs. Nach der Rallye von PEPE, der kürzlich die 6 Milliarden Dollar Marke überschritten hat, setzen Investoren nun vermehrt auf den neuen Selana ($SEAL), der ebenfalls bald durch die Decke gehen könnte.

Investoren setzen mit 2,7 Millionen Dollar auf Sealana

Sealana ($SEAL) ist ein neuer Meme Coin, der Anlegern die Chance bietet, von Anfang an dabei zu sein und von einem möglichen Kursexplosion zu profitieren. Der Hype um Solana-basierte Meme Coins hält an, und nach den Erfolgen von BOME, SLERF und SLOTH wird nun Sealana ($SEAL) im Vorverkauf angeboten. Dieser Token könnte nach seinem Listing an den Kryptobörsen laut Analysten schnell um das 10-fache steigen. Bereits jetzt, in der Vorverkaufsphase, nähert sich $SEAL einem Kapitalzufluss von 3 Millionen Dollar, was auf einen signifikanten Kursanstieg nach dem offiziellen Launch hindeutet.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Ähnliche Projekte wie Book of Meme oder Slerf haben nach einem kurzen Initial Coin Offering auf Solana tausende Prozent an Wert gewonnen. Analysten sehen bei $SEAL ein ähnliches Potenzial. Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann das Widget auf der Sealana-Website nutzen, um $SEAL mit SOL, BNB oder ETH zu kaufen, oder SOL direkt an die auf der Website angegebene Adresse senden. Die $SEAL-Token werden beim Launch per Airdrop an die Käufer verteilt.

