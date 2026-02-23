Krypto-News: Bitcoin verliert 2 Wird die Kryptowährung erneut fallen?

Der Kryptomarkt verzeichnet heute moderate Verluste vor dem Hintergrund einer vorsichtigen Stimmung an der Wall Street und anhaltender Unsicherheiten an den globalen Finanzmärkten. Bitcoin verliert mehr als 2 - während der Gesamtmarkt weiterhin mit schwachen Kapitalzuflüssen und nachlassendem Anlegerinteresse kämpft.
- Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker Bitcoin
Besonders auffällig: Das Angebot des Stablecoins USDT ist in den vergangenen zwei Monaten um mehr als 3 Milliarden US-Dollar gesunken. Ein ähnliches Muster war bereits während des Bärenmarktes 2022 zu beobachten. Für jede fundierte Bitcoin Prognose ist diese Entwicklung von zentraler Bedeutung, da Stablecoin-Liquidität häufig als Frühindikator für Marktaktivität gilt.
On-Chain-Daten senden Warnsignal
USDT hat jüngst ein Signal ausgelöst, das zuvor nur am Markttief 2022 auftrat. Historisch betrachtet deutete extreme Liquiditätsanspannung häufig auf potenzielle Opportunitätszonen hin - allerdings erst nach einer klaren Bestätigung, dass der Verkaufsdruck nachlässt.
Quelle: CryptoQuant
Parallel dazu verzeichnet Bitcoin seit sechs Monaten eine schwache Netzwerkaktivität. Eine vergleichbare Phase trat zuletzt 2024 auf, als der Bitcoin-Kurs eine Korrektur von rund 30 - durchlief. Für die aktuelle Bitcoin Prognose bleibt entscheidend, ob die Netzwerkaktivität wieder anzieht oder die Schwächephase anhält....
