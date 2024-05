AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-Automobilkonzern Tesla kürzt die Produktion in China in seiner Farbik, nachdem sich die Nachfrage nach Elektroautos abschwächt. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) verkaufte im April 2024 insgesamt noch 62.167 in China hergestellte Automobile. Im Vormonat betrug...

